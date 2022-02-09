موسيماني: أحتاج 7 سنوات في الأهلي لتتم مقارنتي بجوزيه.. وأعتذر لجمهور القلعة الحمراء|فيديو

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن الخسارة أمام بالميرس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وقال موسيماني عبر أون تايم سبورتس: "علينا القتال من أجل الحصول على ميدالية من أجل إفريقيا مرة أخرى، وسنسعى للفوز بها، وسنسعى مرة أخرى للفوز بدوري الأبطال والعودة مرة أخرى".

وأضاف "مانويل جوزيه حقق الكثير للأهلي وهو مدرب كبير قضى 7 سنوات في الأهلي في المقابل قضيت 15 شهرًا، وإذا وصلت لـ 7 سنوات في الأهلي يمكن مقارنتي به، البرتغالي امتلك محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة، كتيبة متميزة من اللاعبين وهم ليسوا لدي وأبذل كل ما عندي مع الفريق".

🔥🔥🔥"مش معايا بركات وأبوتريكة" ..موسيماني في تصريح ناري مع إبراهيم فايق : مينفعش أتقارن بمانويل جوزيه دلوقتي #جمهور_التالتة#شكرا_منتخب_مصر#شكرا_كيروش pic.twitter.com/rPu7dvnjHL — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 8, 2022



وتابع "أقول لجمهور الأهلي اعتذر لكم، أحبطناكم وأحبطنا أنفسنا ولديكم الحق في ذلك، لعبنا ضد فريق قوي وكنا لحاجة من مزيد الطاقة".

وواصل "سنفتقد محمد مجدي قفشة في المباراة المقبلة وستزداد الأمور صعوبة وكل شيء سيكون على ما يرام".

وأردف "لم أتوقع أن تنتهي المباراة في الشوط الثاني واستفاق الفريق في آخر 30 دقيقة وعندما بدأنا الدخول في أجواء المباراة سنحت لنا فرصة وليد سليمان وركلة جزاء محمد هاني ولا أريد الحديث عن التحكيم ولا أختلق أي أعذار".

وأتم: "مهمتي الحديث عن فريقي والتطلع للمباراة القادمة من أجل الحصول على ميدالية".