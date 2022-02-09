كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك

يسعى العديد من ملاك السيارات وبالاخص فئة الشباب والسيدات ، فى تحويل سياراتهم من مانيوال الى أوتوماتيك ، وياتى ذلك من خلال تغير ناقل الحركة او كما يسمى الفتيس .

كما يلجأ البعض التى تحويل سياراتهم من مانيوال الى أوتوماتيك ، من اجل الحصول على الراحة ، فى السير لمسافات طويلة وعدم القدرة على النقل فى غيارات ناقل الحركة .

وفى البداية يعتبر ناقل الحركة او الفتيس عبارة عن علبة التروس أو الجزء المسئول عن تبديل السرعات بالسيارة، ويتكون من عصا يدوية داخل السيارة ومتصل بصندوق التروس بالأسفل المتصل بالمحرك ويعمل على إعطاء عزم أكبر للسيارة في حالة زيادة السرعة أو العكس في حالة انخفاض السرعة.

ولكن لا يعلم البعض انه عندما يقوم السائق بتحويل سياراته من مانيوال الى أوتوماتك ، فهذا يحدث بعض العيوب فى السيارة ، ولذلك خلال التقرير التالى سنتعرف على بعض المعلومات عن عملية التحويل والعيوب التى تظهر عند القيام بهذه العملية .

1- اذا عزمت على التغير او التحول من مانيوال الى أوتوماتيك فلابد ان تعلم انه مع تغير الفتيس سيتم تغير الكبالن وعلبة التابلوه والدواسات.

2- عند التحول من مانيوال الى أوتوماتيك ، عليك شراء قطع غيار جديدة وليست استيراد حتى تتأكد انها سليمة 100% .

أبرز عيوب تحويل الفتيس من مانيوال إلي أوتوماتيك:

1- استهلاك وقود أكثر في السيارة الأوتوماتيك على عكس المانيوال.

2- عدم قدرة السيارة على السير في الطرق غير المستوية أو الوعرة.

3- قطع الغيار السيارة الأوتوماتيك غير متوافرة بسهولة بعكس المانيوال .

4- عدم كفاءة الفتيس بالشكل المطلوب لانه غير طبيعى او كما يسمى " استوك" .

وفى النهاية ، عند القيام بتحويل السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك يجب عليك أن تتوجه إلى مركز صيانة معتمد ومحترف ، حتى لا يتم اتلاف اجزاء من السيارة او التركيب بطريقة غير صحيحة وتتعرض لمشاكل فى المستقبل عند الاستخدام .