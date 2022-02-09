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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان خائفا ومرعوبا.. أحمد شوبير يهاجم موسيماني بعد الخسارة من بالميراس

موسيماني
موسيماني

أكد الإعلامي  أحمد شوبير، أن بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دافع بشكل مبالغ فيه أمام فريق بالميراس البرازيلي، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : " الأهلي بالغ فى الدفاع أمام بالميراس، وجعل الفريق البرازيلي يسيطر على المباراة رغم أنه فريق غير مرعب، وبالميراس طوال الـ 90 دقيقة لم يسدد على المرمى سوي كرتي الهدفين فقط "

وأضاف: "لو كان الأهلي خاض مباراة بالميراس البرازيلي بشكل غير دفاعي كان فاز، وموسيماني كان خائفا ومرعوبا من بالميراس البرازيلي، بلا داع خاصة فى المبالغة الكبيرة الدفاعية ".

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2، ويلعب على المركز الثالث مع الخاسر ‏من ‏تشيلسي والهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء.‏

ويلعب الأهلي المصري مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وينتظر الأهلي في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، الخاسر من لقاء الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي المقرر له غدا الأربعاء في نصف النهائي.

وسبق أن حصل الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية في نسختي 2006 و2020.

وخاض الأهلي، منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، وفشل في بلوغ نهائي المونديال، ليخفق في الوصول لإنجاز مازيمبي والرجاء حيث وصلا من قبل للنهائي في أكبر إنجاز لفريق أفريقي بالبطولة.

احمد شوبير النادي الأهلي بالميراس البرازيلي كأس العالم الأهلى

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