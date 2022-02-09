الطماطم بـ 8 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات بالأسواق

ارتفعت أسعار الخضروات و بعض انواع الفاكهة، اليوم الاربعاء الموافق 9 فبراير في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة نصر .

في البداية، قال عم رجب صاحب احد محلات الخضروات بسوق مدينة نصر إن أسعار الخضروات تشهد ارتفاعا نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 12 جنيها للكيلو، و البسلة 12 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للطماطم ٨جنيهًا، سعر البطاطس 7 جنيها للكيلو و البصل الاحمر 4و الأبيض 3 جنيها للكيلو و الخيار الصوب 7 للكيلو و البطاطا 4 جنيهات للكيلو.





وتابع : الفلفل الحامي 7 جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الالوان 16جنيها للكيلو ،و الليمون 12جنيها للكيلو ، بالاضافة الي ارتفاع سعر الثوم الصيني السايب ل 36 جنيها.



كما كشف رجب ، عن انخفاض بعض أنواع الفاكهة خلال الفترة الحالية ،التفاح المصري 25 للكيلو ، والبرتقال بصرة واليوسفي7.5 جنيها للكيلو والكانتلوب و الموز ب 9 جنيها لليكلو و الجوافة 10 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن التفاح البولندي 18 جنيها للكيلو ،و الكاكا 20جنيها للكيلو ، و الرمان 13 جنيها للكيلو .



جدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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