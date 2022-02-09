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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطماطم بـ 8 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات بالأسواق

صدى البلد

ارتفعت أسعار الخضروات و بعض انواع الفاكهة، اليوم الاربعاء الموافق  9 فبراير في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم  أسعار الخضروات والفاكهة  فى سوق مدينة نصر .

 

في البداية، قال عم رجب صاحب احد محلات الخضروات بسوق مدينة نصر إن أسعار  الخضروات  تشهد ارتفاعا نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 12  جنيها للكيلو، و البسلة 12 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للطماطم ٨جنيهًا،  سعر البطاطس 7 جنيها للكيلو و البصل الاحمر 4و الأبيض 3 جنيها للكيلو  و الخيار الصوب 7 للكيلو و البطاطا 4 جنيهات للكيلو.
 


وتابع : الفلفل الحامي 7 جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الالوان 16جنيها للكيلو  ،و الليمون 12جنيها للكيلو ، بالاضافة الي ارتفاع سعر  الثوم الصيني السايب ل 36 جنيها.


كما كشف رجب ، عن انخفاض بعض أنواع الفاكهة خلال الفترة الحالية ،التفاح المصري 25 للكيلو ، والبرتقال بصرة واليوسفي7.5  جنيها للكيلو والكانتلوب  و الموز  ب 9 جنيها لليكلو و الجوافة 10 جنيها للكيلو ،  مشيرا إلى أن التفاح البولندي 18 جنيها للكيلو   ،و الكاكا 20جنيها للكيلو ،  و الرمان 13 جنيها للكيلو .


جدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

https://fb.watch/b3l7FBoujE/

https://fb.watch/b3l8_8aWn_/

 

الخضروات والفاكهة البطاطس اسعار الخضروات الأربعاء البرتقال مصر

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