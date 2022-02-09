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رئيس التحرير
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مرأة

استشاري جلدية: عملية توريد الشفايف بالليزر إحدى التقنيات المستخدمة حديثا والمنتشرة

صدى البلد

صرحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، أن عملية توريد الشفايف بالليزر هي إحدى التقنيات المستخدمة حديثًا لتوريد الشفايف، حيث تعتمد على استخدام الليزر، لتجديد سطح الشفاة واستعادة اللون الوردي فيها، ويتم ذلك عبر التخلص من الطبقة السطحية من الجلد الميت الداكن، وزيادة تدفق الدم في الشفاه.


وقالت الدكتورة داليا شهاب، يحدث في الغالب تراكم الخلايا الصبغية الميلانين في الشفتين نتيجة بعض العوامل الوراثية، ويتطور مع تقدم العمر، كما تعمل بعض العوامل الهرمونية الأخرى على تطوره بسبب الحمل والرضاعة، كما تساهم بعض العوامل البيئية في تطوره مثل التدخين ومزيد من التعرض لأشعة الشمس ويقوم الليزر المختار بتفتيت هذه الخلايا والقضاء عليها بشكل تام، كما تقوم بعض أنواع الليزر الأخرى بإزالة الدهون.

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وأضافت الدكتورة داليا شهاب، يعتبر أي شخص من الرجال أو النساء يرى بأنه يشتكي من لون داكن في الشفاه، ويريد توريد الشفايف او تفتيحها يكون مرشحاً محتملاً لعملية توريد الشفايف بالليزر وينبغي أن يتمتع الشخص بحالة صحية جيدة ولا يشتكي من أي أمراض تعيق استعمال الليزر في العلاج مثل اضطرابات المناعة الذاتية، أو من حساسية شديدة في البشرة وكل ذلك للوصول إلى شفاه وردية.


وأكدت الدكتورة داليا شهاب، بشكل عام تكون عملية توريد الشفايف بالليزر صالحة أيضاً لمعالجة أثار لأشعة الشمس على الشفتين، وكذلك لمعالجة الندوب الصغيرة على الشفتين، أو لإصلاح  أثار حب الشباب.

 


وأشارت الدكتورة داليا شهاب أن توريد الشفايف بالليزر يتميز بالعديد من الفوائد من أبرزها، يساهم في تحقيق إطلالة أنثوية مميزة لأن الشفايف الوردية من أهم إشارات الأنوثة، كما يدعم المرأة في أن تكون بشكل رائع وأكثر جاذبية.

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