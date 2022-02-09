وفد الأهلي يواصل لقاءاته بأعضاء الجالية المصرية في العين وأبوظبي

يواصل وفد النادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العضوية، لقاءاته مع أعضاء الجالية المصرية بالإمارات على هامش مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية.



ويقوم وفد النادي بجولات في العديد من المدن بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ من أجل تسويق عضوية الأهلي وتعريف أعضاء الجالية المصرية بالمزايا العديدة التي توفرها عضوية نادي القرن، والخدمات والامتيازات التي تتواجد بمقر النادي بالجزيرة وفروعه في مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس.



ويقوم الوفد باستقبال أعضاء الجالية المصرية اليوم الأربعاء في العين، وغدًا في أبوظبي؛ للإجابة عن كافة استفساراتهم فيما بتعلق بكيفية الحصول على العضوية والانضمام لنادى القرن.



وشهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا من جانب أعضاء الجالية المصرية للاشتراك بالنادي والانضمام إلى عائلة الأهلي، في ظل التسهيلات العديدة التي يقدمها الوفد ومن بينها استخراج كارنيهات العضوية بشكل فوري، عقب استيفاء الأوراق ودفع الرسوم المقررة.



ويحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على متابعه أعمال اللجنة والاستفسار عن كافة الأمور المتعلقة بعملها وحجم الإقبال على الالتحاق بعضوية النادي، في ضوء استراتيجية وخطة العمل المكلفة بها اللجنة قبل السفر من القاهرة.