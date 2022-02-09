الناس السالكة..هشام ماجد يمدح في صناع فيلم حامل اللقب

شارك الفنان الكوميدي، هشام ماجد، جمهوره، بصورة جديدة مع مجموعة من فريق عمل فيلمه الجديد (حامل اللقب)، ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب ماجد معلقا من خلال الصورة:ياصباح الناس السالكة.

وأقيم الاربعاء الماضي العرض الخاص لفيلم "حامل اللقب" بحضور عدد من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، شيكو، شريف رمزي، المنتج محمد حفظي، والمنتجة شهد رمزي.



فيلم "حامل اللقب" بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد من شيوف الشرف أبرزهم الإعلامي إبراهيم فايق، محمد ثروت، وآخرون.