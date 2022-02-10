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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الطفل بعين شمس تواصل فعاليات سفير المناخ الصغير

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تواصل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فعاليات جامعة الطفل تحت شعار " سفير المناخ الصغير" للأطفال المشاركون في المرحلة الجديدة من جامعة الطفل ،والتي نظمتها  جامعة عين شمس والتي تستمر حتي ١٧ فبراير ٢٠٢٢ .

تحت رعايه الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ود. نهى الرافعي منسق جامعه الطفل بجامعه عين شمس، بالاضافة الى الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ود چينا الفقي المدير التنفيذي للبرنامج، صرحت بذلك أالدكتور نهى سمير دنيا عميد الكلية.

واضافت  الدكتورة. نهى دنيا أن فعاليات اليوم ضمت تدريب ١٠٠ طفل من خلال ورش عمل بسيطة تتضمن  العاب ، وڤيديوهات مناسبة لاعمارهم ( ٩-١١ سنة) ، كما سيتم تكريم  كل الاطفال المشاركين خلال ورش العمل ومنحهم شهادة سفير المناخ الصغير  وستتم التدريبات فى  وحدة التحول للأخضر .


وفي كلمتها خلال الفاعليات  ألقت  د. نهى الرافعي منسق جامعة الطفل في جامعة عي شمس ونائب مدير ادارة المنح والمشروعات، الادارة القائمة على التنظيم والتنسيق، نبذة عن مشروع جامعة الطفل والتى تموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا  لتعريف الاطفال بمختلف العلوم والمعارف ولإكتشاف المواهب الصغيرة التى تفخر مصر بإنتمائهم إليها ، ووضحت أن جامعه عين شمس قامت باستقبال الأطفال من سن ٩ سنوات حتى ١١ سنه باعتبارهم شباب المستقبل  والذى نسعى جميعا لضمان مستقبل افضل لهم.

وعبرت  المستشارة  الدكتورة هالة عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة و مساندة في كلماتها خلال الفعاليات عن سعادتها لوجودها في رحاب كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعه عين شمس واجرت  مع الاطفال نقاشات ودية لتنقل لهم مفاهيم متنوعة عن  تعريف البيئة واعربت عن امتنانها  لعميده الكلية الاستاذه الدكتوره نهى دنيا مشيرة انها قد حولت المحاضرات النظرية داخل القاعات المغلقة  الى فعاليات حية تهم العالم، فمصر تحاول جاهدة لتحول انظار  كافة فئات المجتمع لقضايا البيئة .

واشارت المستشارة هالة عثمان 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة و مساندة
ان هؤلاء  الاطفال سيقدموا للعالم صورة تعبر عن مصر وسيصبحوا سفراء لها فى المستقبل فالسفراء  الصغار قادرون وبجدارة  ان يكونوا سفراء كبار .

كما صرح  د. علاء سرحان أستاذ مساعد اقتصاديات البيئة وكبير خبراء اقتصاديات البيئة بالبنك الدولي فى واشنطن الاسبق  أن مصر تستعد لعقد قمه المناخ في نوفمبر2022 في شرم الشيخ وان الدولة ممثلة فى القيادة  السياسية وكافه المسؤولين والجامعات والمراكز البحثية  مهتمين بكيفية ابراز دور مصر المحوري في مواجهة التغيرات المناخية خاصة وان هذه القمة تلعب فيها مصر دور التمثيل لقاره افريقيا بالكامل .

مؤكداً أن الدولة بقطاعاتها المختلفة الاكاديمية والتنفيذية  قد قامت بتنظيم  العديد من الفعاليات لرفع الوعي المجتمعي سواء للكبار او الصغار لترسيخ المفاهيم الخاصة لمواجهة  التغيرات المناخية  وحتى يكون لكل فرد دور فعال في ضمان تحفيف التاثيرات السلبية المتوقعة  على مختلف نواحي الحياة في مصر . وموضحاً تعريف قضايا المناخ وتاثيراتها السلبيه وان يكون لهم دور فعال في مختلف فئات هم العمريه والعمل على التكيف مع هذه التغيرات والتخفيف من اثارتها.

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدراسات العليا

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