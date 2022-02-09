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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب أدوية جمركها مليون و853 ألف جنيه عبر مطار برج العرب

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة اسطنبول القادمة من تركيا اشتبه  سعيد محمود رئيس الوردية في الراكب م . م مصري الجنسية ويبدو عليه علامات القلق و الارتباك.

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وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها ضرائب او رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة  أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة خالد بدر مأمور الكشف بالأشعة تحت إشراف اسلام قباري مدير الإدارة فتلاحظ وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة.

وبالعرض علي سعد عبادي مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من كل من مايكل نبيل وهاني فضل مأمورى الحركة بحضور أيمن فوزي المشرف علي التعريفة ومحمود يعقوب تهريب جمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب وابراهيم الأحول أمن جمركي وهشام مصباح مدير الأمن الجمركي فتبين وجود 45 عبوة أدوية بشرية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و853 ألف جنيه.

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهريب جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بجمارك الاسكندرية بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي. 

 

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