خبير أثري: "أمشير" ينسب إلى فرعون مصر الملك "أمنمحات"

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات د.أحمد عامر إن شهر "أمشير" هو الشهر السادس في التقويم المصري، وكان يبدأ في الثامن من فبراير حتي العاشر من مارس، ونجد أن إسم "أمشير" يُنسب إلى فرعون مصر «أمنمحات"، وكلمة "أمشير" جاءت من مصطلح مصري قديم لدي المصريين القدماء، وهي "مجير" والتي كانت رمزا للرياح لدي المصريين القدماء.

وأشار "عامر" إلي أن هذا الشهر قد إشتهر بهبوب الرياح القوية والبرد الشديد، ومن أشهر الأمثلة الشعبية التي إرتبطت به منها

"أمشير أبو الزعابير الكتير"، وكذلك الإسم ل "طوبه" والفعل ل "أمشير" وغيرها.