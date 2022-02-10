مفاجأة.. فيديو مسجل لـ"مسك" قبل وفاتها يكشف ما حدث لها

عرض برنامج " تفاصيل " المذاع علي قناة " صدي البلد 2" فيديو مسجلا لـ «مسك» قبل وفاتها يفضح ما حدث لها على يد بنت عمها وتسمى " سحر " وأخوها " أحمد " لإجبارها على توقيع تنازل عن ميراثها .

ومن جانبه قال الأخ المتهم بضرب أخته ، أنه يطالب النيابة بتفريغ الكاميرات لأنه لم ير أخته " فرح " الصغرى منذ عودته من السفر ، مؤكدا أن كل إخوته لهم ميراث مثل مسك ولم يكن الميراث مشكلة من البداية .

وتابع الأخ ، أن أخته فرح اتهمته بالتعدي عليها وتشويه سمعتها وأنه لم يقابلها ، ووجه رسالة إلى أخته فرح قائلا " أنا عمري ما تعاملت معاكو وحش وطول عمري بصل الرحم بيكو وارجعي لعقلك لأن سحر حرباية " .