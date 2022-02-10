وزارة الداخلية تستخرج شهادات ميلاد لعائلة تعرضت للحرمان من الأوراق.. فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه بعد عرض تقرير ببرنامج "التاسعة" عن وجود أسرة، بها 3 بنات في حاجة إلى شهادات ميلاد، بمحافظة المنوفية تواصلت وزارة الداخلية مع الأسرة بعد عرض التقرير بالبرنامج، من أجل حل الأزمة.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه البرنامج عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه تم استخراج شهادات ميلاد للفتيات، كما تم تقنين إجراءات استخراج ساقط قيد ميلاد لهن.

وتابع يوسف الحسيني، أنه تم عرض الفتيات على اللجنة الطبية بمديرية الصحة بالمنوفية، لوضع سن للفتيات الثلاثة بعد اختيار اسم أب لهن.

وأعربت البنات الثلاثة وجدهن وباقي أفراد الأسرة بالكامل، عن سعادتهم باستخراج أوراق رسمية للشقيقات ليكون لهن الحق في دخول المدرسة والتمتع بالعديد من الخدمات داخل دولتهم.

وأكد جد البنات "الحمدلله ربنا كرمان بشهادات الميلاد بعد مكانش ليهم أي صفة في الدولة، وحصلوا عل حق من حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أب لكل المصريين ، وأشكر وزير الداخلية والقيادات بالأحوال المدنية