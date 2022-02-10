عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 503  شباب والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

 أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 61 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 24 عامل غير منتظم  ، وصرف 6180 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 104 عمال جدد بالمنظومة.

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين  503  شباب، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1953 من راغبي عمل منهم 6 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن استخراج 396  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية  - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  يناير  الماضي-  إن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 236 منشأة ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة ،  فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية  ، كما تلقت  22 شكوى عمالية ، تم تسويتها بالكامل ، وعقد 3 ندوات توعية للعمال .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 107 منشأت ، يعمل بها 2045 عاملا ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  .

 

IMG_0084
IMG_0084
محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الفيوم تعيين 503 شابا على 236 منشأة كعب العمل

ترشيحاتنا

مدرب يد بورجوس الإسباني: الزمالك يسطر تاريخا كبيرا ومباراتنا أمامه ستكون صعبة

بيع الهوا.. سر تزييف مداخلة الدكتور مجدي يعقوب وقرار الأعلى للإعلام

كلب "ريان" الوفي.. سار وسط مشيعي جنازته ورابط أمام قبره| شاهد

دعاية على الفيسبوك.. الداخلية تسقط أخطر مزور للأختام والأوراق الرسمية

كيفية حصول الأجنبية على الجنسية المصرية |خدمات

نيفين جامع: نأمل في الخروج بقرارات إيجابية تعزز مكاسب العمل الاجتماعى العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

نص اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي: قتلت ضابط شرطة

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ