لبنان.. ميقاتي: ليس لدينا قدرة لإعطاء الماء والكهرباء بالمجان

أعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي عن إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، مشيرا إلى أن لبنان لديه عجز 7 آلاف مليار في الموازنة وهي لاحتياط الموازنة وهذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة في الموازنة إلى هذا الحد، ولدينا تعثر بالقدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع".

وقال بحسب وسائل إعلام لبنانية "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الإجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، معلنا "إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6، وأعطينا للمتقاعدين معاش راتب عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقريناها لموظفي القطاع العام".

وأوضح أن "مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي".

وشدد ميقاتي على أنه "لم يعد لدينا أي قدرة على إعطاء ماء وكهرباء مجانا ويجب أن نقطع هذه المرحلة الصعبة والطارئة جدا.