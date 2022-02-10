أستاذ دراسات إسلامية: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية قرار تاريخي.. فيديو

قال الدكتور عاصم حفني، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، هو قرار تاريخي ويعكس المواطنة.

وأضاف عصام حفني، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب، لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد مجدي، انه كان قديما إعطاء غير المسلمين القوامة والحكم على المسلمين كان ممنوع شرعا، حتى نهاية القرن الـ 20 كان لا بد أن يكون رئيس الدولة مسلم.

وتابع عصام حفني، ان قرار تعيين رئيس المحكمة الدستورية هام من عدة جوانب، مؤكدا أنه كان على مدار عقود يتم خلط الدين بالسياسة، لذا كان يتم إتخاذ قرارات بناءا على ذلك.

وأشار أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية، إلى أن منصب رئيس المحكمة الدستورية، أعلى منصب قضائي في الدولة، مؤكدا أن تهنئة شيخ الأزهر للمستشار بولس فهمي هو أمر يحسب لمشيخة الأزهر.