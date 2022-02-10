نائبة: استخدام الزيوت أكثر من مرة يحولها إلى مواد مسرطنة وتؤثر على الصحة

حذرت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان من خطورة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مشيرة إلى أن الزيوت التى يتم استخدامها أكثر من مرة يتم تحويلها إلى مواد مسرطنة وتؤثر على الصحة.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الزيوت التى يتم استعمالها أكثر من مرة ليست مهدرجة، الأمر الذى يزود من خطورتها بشكل كبير.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه من الصعب أن يتم السيطرة على استعمال الزيوت أكثر من مرة، لأن ذلك يتطلب أن يكون هناك تواجد مع كل استعمال لهذه الزيوت وهذا أمر صعب.

وكانت قد تقدمت النائب مرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وضعف الرقابة على تجميعها وإعادة تعبئتها أو استخدامها في تصنيع مواد غذائية.

وذكرت عبد العظيم في طلبها أن انتشار ظاهرة إعادة استخدام الزيوت المجمعة من المنازل دون رقابة صحية وإعادة تدويرها وتعبئتها أو استخدامها في صناعات غذائية ما له من خطر داهم على صحة المواطن المصري خاصة بعد ضبط العديد من القضايا في هذا الشأن مع عدم وجود آليات لضبط تجميع هذه الزيوت وقصور التوعية للمواطنين من خطر بيع هذه الزيوت لغير جهات معتمدة ومصرح لها بالتجميع ضمانًا لها لعدم سوء استخدامها، ويعاد بيعه إلى المطاعم ومحلات الفول والطعمية ومصانع الشيبسي وعمل الطحينة.

وأشارت عضو صحة النواب إلى أن هناك بعض المصانع المجهولة والمعروفة بمصانع «بير السلم» تقوم بإعادة تدويره بالفعل واستخدام مادة تسمى تراب تبييض الزيوت أو الأسمنت الهندي اللي تبيض لون الزيت المستعمل وتحسن خواصه الظاهرية ويصبح مقبولاً ظاهرياََ، وإعادة بيعه مرة ثانية إلى المطاعم ومحلات الفول والطعمية ومصانع الشيبسي، مؤكدا أنه بذلك تحول إلى كتلة من السموم المليئة بالمواد المسرطنة الخطرة جدا على الصحة العامة .