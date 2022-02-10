Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة.. صور

تعتبر Polestar شركة جديدة نسبياً في سوق السيارات لكنها كانت موجودة بالفعل منذ عام 1996 حيث بدأت في تعديل طرازات فولفو المختلفة، وزادت قوتها بشكل كبير إلى ما بعد رياضة السيارات قبل عام 2015 عندما اشتراها السويديون، حيث اصبح كلاهما تحت مظلة شركة جيلي الواسعة، جنبًا إلى جنب مع Lotus و Lynk & Co و Proton ونصف شركة Smart.

Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة

بعد إنهاء إنتاج Polestar 1 الهجينة لوحت الشركة بـ "وداعًا لمحرك الاحتراق الداخلي" وستكون جميع الطرازات القادمة من السيارات الكهربائية، ولكن في الوقت الحالي، لا يتوفر سوى Polestar 2، وسيكون الارتداد الصفري للانبعاثات هو نجم أول إعلان Super Bowl على الإطلاق لشركة صناعة السيارات حتى المباراة الكبرى يوم الأحد وتم إصدار معاينة مدتها 15 ثانية للتلميح إلى نفس النهج البسيط الذي حددته العلامة التجارية.

Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة

في حين أن إعلانات Super Bowl LVI الأخرى التي رأيناها حتى الآن تتضمن مشاهير، وكلاب روبوتية، فإن إعلان Polestarلن يحتوي على أيٍّ من هؤلاء، وسيكون الإعلان كله عن فوائد السيارات الكهربائية.

سيركز إعلان Polestar 2 التجاري الجديد على المنتج، وسيتم بثه خلال الربع الأول من العام في 13 فبراير، وتعتبر هي المرة الأولى على الإطلاق التي تقرر فيها الشركة الإعلان خلال حدث رياضي عالمي.

Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة

لم تكشف NBCمذيع Super Bowlهذا العام عن تفاصيل حول تكلفة بث إعلان مدته 30 ثانية، وذكرت قناة إن بي سي لوس أنجلوس أن مديراً تنفيذياً للشركة قال في سبتمبر 2021.