عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة.. صور

Polestar تكشف أول
Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة

تعتبر Polestar شركة جديدة نسبياً في سوق السيارات لكنها كانت موجودة بالفعل منذ عام 1996 حيث بدأت في تعديل طرازات فولفو المختلفة، وزادت قوتها بشكل كبير إلى ما بعد رياضة السيارات قبل عام 2015 عندما اشتراها السويديون، حيث اصبح كلاهما تحت مظلة شركة جيلي الواسعة، جنبًا إلى جنب مع Lotus و Lynk & Co و Proton ونصف شركة Smart.

Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة

بعد إنهاء إنتاج Polestar 1 الهجينة لوحت الشركة بـ "وداعًا لمحرك الاحتراق الداخلي" وستكون جميع الطرازات القادمة من السيارات الكهربائية، ولكن في الوقت الحالي، لا يتوفر سوى Polestar 2، وسيكون الارتداد الصفري للانبعاثات هو نجم أول إعلان Super Bowl على الإطلاق لشركة صناعة السيارات حتى المباراة الكبرى يوم الأحد وتم إصدار معاينة مدتها 15 ثانية للتلميح إلى نفس النهج البسيط الذي حددته العلامة التجارية.

Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة

في حين أن إعلانات Super Bowl LVI الأخرى التي رأيناها حتى الآن تتضمن مشاهير، وكلاب روبوتية، فإن إعلان Polestarلن يحتوي على أيٍّ من هؤلاء، وسيكون الإعلان كله عن فوائد السيارات الكهربائية.

سيركز إعلان Polestar 2 التجاري الجديد على المنتج، وسيتم بثه خلال الربع الأول من العام في 13 فبراير، وتعتبر هي المرة الأولى على الإطلاق التي تقرر فيها الشركة الإعلان خلال حدث رياضي عالمي.

Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة

لم تكشف NBCمذيع Super Bowlهذا العام عن تفاصيل حول تكلفة بث إعلان مدته 30 ثانية، وذكرت قناة إن بي سي لوس أنجلوس أن مديراً تنفيذياً للشركة قال في سبتمبر 2021.

Polestar تكشف أول إعلان Super Bowl لسيارتها الجديدة
Polestar السيارات فولفو رياضة جيلي Lotus Proton Super Bowl

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

موضوعات متعلقة

أستون مارتن تعيد ابتكار السيارات الرياضية بشكل جذري في عام 2023.. صور

براءة اختراع فيراري الجديدة تقدم لمحة حول مستقبل السيارات الكهربائية.. صور

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة ذات تصميمات حصرية.. صور

رينو تكشف عن أوسترال الجديدة في هذا الموعد.. صور

لكزس تكشف عن صور جديدة لسيارتها الكهربائية القادمة.. صور

لوتس تطلق قسمًا جديدًا لنماذج سيارات مصممة حسب الطلب.. صور

إجراءات ومميزات استيراد سيارة من ألمانيا.. صور

فورد Alan Mann Heritage Edition تحتفل بالفوز التاريخي في سباق لومان 1966.. صور

ترشيحاتنا

بوتين : روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونًا من حلف الناتو

حقها رجع ..القصة الكاملة لواقعة ابتزاز هايدي بنت الشرقية..شاهد

والد بوسي يشكو جحود بناته الأربعة رغم مرضه وديونه

الخارجية: مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية لحفظ استقرار بلادهم

هل زوجته ضمنهم.. أسرة أبو جبل تظهر فى برنامج منى الشاذلي.. شاهد

قبل مواجهة الأهلي السبت المقبل.. الهلال يعلن عودة قائده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

فيديو

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ