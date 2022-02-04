وسط الثلوج .. اطلالة مميزة لـ بوليستار 2 Arctic Circle الكهربائية |فيديو

ظهرت النسخة 2 " Arctic Circle" من شركة بوليستار الشهيرة، وذلك أثناء استعراض واختبار الأداء داخل احد الطرق الثلجية بالقطب الشمالي، حيث ابهرت متابعيها من خلال اللقطات الاستعراضية على هذه التضاريس، وتعد هذه السيارة هي واحدة من الإصدارات التي تعتمد على تقنية الدفع الكهربائي المميز، إلى جانب امتلاكها لمظهر خارجي انيق، وتجهيزات داخلية فريدة.

بوليستار 2 " Arctic Circle"

اطلالة مميزة لـ بوليستار 2 " Arctic Circle"

بوليستار 2 " Arctic Circle"

تستخدم السيارة بوليستار 2 " Arctic Circle" منظومة مكابح عالية الأداء طراز بريمو، مع الاعتماد على دعامات أمامية وخلفية لزيادة الصلابة الالتوائية، بالاضافة إلى ارتفاعًا للركوب بنسبة تصل لـ 1.2 بوصة، اي ما يعادل 30 مم، مفهوم رباعي الابواب، وزعنفة القرش الخلفية.

بوليستار 2 " Arctic Circle"

بينما تعتمد السيارة على جنوط رياضية انيقة ذات تصميم هندسي مميز، مع اطارات مقاومة للظروف المناخية الشتوية (245/35 R19) بحسب الطلب، بالاضافة إلى مصابيح امامية طراز ستيدي كود برو والتي تعمل بتقنية LED LIGHT، مع شدادات أمامية باللون الذهبي، وعلب مكابح مميزة باللون الأصفر، مع الكثير من اللمسات الانسايبية والتي تعزز من اداء السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بوليستار 2 Arctic Circle

وتستمد السيارة بوليستار 2 " Arctic Circle" قوتها من محرك كهربائي بقوة 470 حصانا، 350 كيلوواط / 476 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 501.5 رطل/قدم، أي ما يعادل 680 نيوتن/متر، مع بطارية 78 كيلو واط في الساعة.