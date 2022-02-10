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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عمرك هيطول ١٣ سنة .. حل سحري لن تتوقعه

صدى البلد

يقول الخبراء إن تناول المزيد من الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات ، مع الاستغناء عن اللحوم الحمراء والمعالجة ، هو أفضل طريقة لزيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

حيث يمكن أن يضيف لك بعض  من المكسرات أو بقوليات ، وعدد قليل جدًا من الفواكه والخضروات ، ونصف لتر من المشروبات المحلاة ، و 50 في المائة من منتجات الألبان كل ماتحتاجه من فيتامينات  وفقال ديلي ميل

وأشارت دراسة إلى أن المقارنة واضحة بين شخص من يبلغ من العمر 20 عامًا يلتزم بالنظام الغذائي الأمثل للباحثين يمكن أن يعيش 13 عامًا إضافية مقارنة بشخص لا يفعل ذلك.

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ولكن حتى إجراء تغييرات في النظام الغذائي في وقت لاحق من الحياة يمكن أن يزيد بشكل كبير من معدل عمرك ، حتى في الثمانينيات من العمر.

تعمل البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات على خفض نسبة الكوليسترول وهي غنية بالفيتامينات والمعادن.

تحتوي الأنظمة الغذائية الغربية عادةً على كمية كبيرة من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر ، كما تشتمل على المزيد من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

ربطت عدد كبير من الدراسات النظام الغذائي بمتوسط ​​العمر المتوقع ، خاصة من خلال السمنة ، والحالة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع مختلفة من السرطان.

 

وقال الباحثون من جامعة بيرغن إنه يمكن لشخصً يبلغ من العمر 60 عامًا لا يزال بإمكانه تعزيز عمره بنحو ثماني سنوات ونصف باتباع نظامه الغذائي الأمثل.

بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا ، يمكن أن تؤدي التغييرات الغذائية إلى زيادة العمر المتوقع بمقدار ثلاث سنوات ونصف.

 

 

ونصح الباحثون بتناول هذا النظام الغذائي يوميا 


225 جرامًا من الحبوب الكاملة ، مثل الأرز البني لمدة 2.2 سنة إضافية من متوسط ​​العمر المتوقع
200 جرام من السمك لمدة 0.6 سنة
0 جرام من اللحوم المصنعة ، مثل لحم الخنزير لمدة 1.8 عام
25 جرامًا من المكسرات لمدة 0.9 سنة
0 جرام من اللحوم الحمراء لمدة 1.8 سنة
200 جرام بقوليات مثل العدس ، لمدة 2.4 سنة
200 جرام فقط من الحليب أو مشتقاته لمدة 0.1 سنة
400 غرام من الخضار لمدة 0.4 سنة
400 جرام من الفاكهة لمدة 0.4 سنة
0 جرام من المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا لمدة 1.2 سنة
50 جرام فقط من الحبوب المكررة ، مثل الخبز الأبيض لمدة عام واحد
25 جرامًا فقط من البيض لمدة 0.8 عام
50 جرام فقط من اللحم الأبيض
احتفظ بـ 25 جم من الزيوت المضافة   

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