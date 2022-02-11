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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي ستخوض مباراة بترو أتلتيكو  الأنجولي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتضم القائمة كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل 
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.
خط الوسط:  إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه 
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

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