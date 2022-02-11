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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. طرق تخزين الملابس الشتوية وعقار لعلاج سرطان الثدي وفوائد قص الشعر للبنات

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكن التعرف عليها خلال السطور التالية

 

أفضل طريقة لتخزين ملابس الشتاء بطريقة صحيحة

ينتهي موسم الشتاء قريبا ويقترب  موعد انتهاء  موسم التباهي بالسترات الصوفية والملابس الصوفية الأنيقة والملابس المحبوكة الفاخرة والجواكت المريحة للغاية.

على هذا النحو ، سيحين الوقت قريبًا لتكديسها بعيدًا. لكن ، لا تنسي أنها تحتاج الملابس الشتوية الي الترتيب حيث تحتاج الملابس الصوفية والكاشمير الثمينة إلى بعض العناية الإضافية بعد موسم كامل.

 

اكتشاف دواء جديد لعلاج سرطان الثدي ينقذ  حياة آلاف النساء

يقول الأطباء إن  هناك دواءً ثوريًا يمكن أن ينقذ حياة آلاف النساء اللواتي يعانين أكثر أنواع سرطان الثدي عدوانية.

وأظهرت تجربة أن عقار يسمي بيمبروليزوماب يقلل من خطر عودة المرض بنسبة 37 في المائة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي وفقا لديلي ميل

تمت مقارنة الدواء ، الذي تم إعطاؤه جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائي ، بالعلاج القياسي والعلاج الوهمي.

 

فوائد قص الشعر للبنات وأفضل المواعيد

فوائد قص الشعر للبنات وخاصة الأطراف المتقصفة بانتظام عديدة أبرزها التتمتع بشعر قوي وصحي ومنع تكسرالشعر إذا كانت أطراف الشعر مقصفة وخشنة ويصعب إصلاحها ويساعد  قص الشعرك بشكل متكرر على منع مثل هذه المشكلات ومنح الشعر مظهر ولوك مختلف.

دراسة تكشف علاقة بكتيريا الأمعاء المعطلة بـ كوفيد الطويل

أبلغ العديد من الأشخاص المصابين بـ Covid-19 عن أعراض Covid الطويلة التي تشمل ضعف العضلات والتعب والأرق.

وتُعرف هذه الحالة  باسم متلازمة كوفيد الطويل 

أفضل طريقة لتخزين ملابس الشتاء بطريقة صحيحة

ينتهي موسم الشتاء قريبا ويقترب  موعد انتهاء  موسم التباهي بالسترات الصوفية والملابس الصوفية الأنيقة والملابس المحبوكة الفاخرة والجواكت المريحة للغاية.

على هذا النحو ، سيحين الوقت قريبًا لتكديسها بعيدًا. لكن ، لا تنسي أنها تحتاج الملابس الشتوية الي الترتيب حيث تحتاج الملابس الصوفية والكاشمير الثمينة إلى بعض العناية الإضافية بعد موسم كامل.

موقع صدى البلد الصحة والمرأة سرطان الثدي قص الشعر للبنات فوائد قص الشعر للبنات

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