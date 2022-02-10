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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف دواء جديد لعلاج سرطان الثدي ينقذ ينقذ حياة آلاف النساء

سرطان الثدي
سرطان الثدي

يقول الأطباء إن  هناك دواءً ثوريًا يمكن أن ينقذ حياة آلاف النساء اللواتي يعانين أكثر أنواع سرطان الثدي عدوانية.

وأظهرت تجربة أن عقار يسمي بيمبروليزوماب يقلل من خطر عودة المرض بنسبة 37 في المائة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي وفقا لديلي ميل

تمت مقارنة الدواء ، الذي تم إعطاؤه جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائي ، بالعلاج القياسي والعلاج الوهمي.

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وقد رحبت جمعيات سرطان الثدي الخيرية اليوم بالنتائج "المثيرة" ، ودعت إلى طرح الدواء على مرضى NHS في أسرع وقت ممكن.

عقار العلاج المناعي ، المسمى Keytruda ، متاح بالفعل في NHS لمرضى سرطان الرئة وللمصابين بسرطان الجلد ، وسرطان الغدد الليمفاوية  وسرطان المثانة.  

لكن الأدلة قد تصاعدت لتظهر أن العقار ، الذي يحفز جهاز المناعة في الجسم للدفاع عن نفسه ضد الخلايا السرطانية ، يمكن أن يكون فعالًا بنفس القدر في التغلب على أنواع أخرى من الأورام.

يتم تصنيعه من قبل شركة الأدوية Merck - التي تصنع أيضًا حبوب Covid المستخدمة في بريطانيا - وتكلف حوالي 7400 جنيه إسترليني (10000 دولار) لكل دورة مدتها ثلاثة أسابيع لمرضى سرطان الرئة. يتم إعطاء الدواء بالتنقيط في مجرى الدم. 

 

ما هو بيمبروليزوماب؟

بيمبروليزوماب هو نوع من العلاج المناعي ومن المعروف أيضًا باسم علامته التجارية Keytruda.

قد يستخدم كعلاج من أجل:

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة 
سرطان الجلد
سرطان المثانة
 سرطان الغدد الليمفاوية
قد يكون لديك أيضًا عقار بيمبروليزوماب كجزء من تجربة سريرية لنوع آخر من السرطان.

كيف يعمل العلاج المناعي؟

بيمبروليزوماب هو نوع من العلاج المناعي.

يحفز جهاز المناعة في الجسم لمحاربة الخلايا السرطانية.

يستهدف Pembrolizumab ويمنع بروتينًا يسمى PD-1 على سطح خلايا مناعية معينة تسمى الخلايا التائية.

يؤدي منع PD-1 إلى تحفيز الخلايا التائية للعثور على الخلايا السرطانية وقتلها.

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