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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللهم رده إلى بيته سالما .. رسالة دعم من رانيا محمود ياسين للنجم أحمد حلاوة

صدى البلد

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة دعم للفنان أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا.

و نشرت رانيا محمود ياسين صورة للنجم أحمد حلاوة و علقت قائلة : يارب اشفيه الاستاذ احمد حلاوه يارب اشفيه وعافيه اللهم انك انت الشافي شفاءا لا يغادره سقما اللهم رده الي بيته سالما معافا يا شافي يا معافي ارحم الراحمين.

بابا في خطر.. ابنة أحمد حلاوة لـ جمهوره : ادعوا لوالدي |فيديو

الحالة متأخرة.. إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا

كشفت ابنة الفنان أحمد حلاوة التطورات الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا،قائلة:" بابا فى خطر، ادعوا له ربنا يجبر بخاطرنا وخاطركم".

وقالت ابنة الفنان أحمد حلاوة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام الناس” المذاع على “أم بى سى مصر”، يطلب الدعاء من جمهوره.

حالة متأخرة
أعلن أحد طلاب أحمد حلاوة  إصابته بڤيروس كورونا المستجد.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك : “الرجاء الدعاء لوالدي الدكتور أحمد حلاوة حالة كورونا متأخرة ارجو من جميع احباءه الدعاء له بالشفاء”.

يذكر أن قال الفنان أحمد حلاوة، إن 90% من أعماله كانت مع النجم الكبير عادل إمام، قائلاً: "أعمالي مختلفة معاه بسبب ذكائه وذكاء المخرج رامي عادل إمام".

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