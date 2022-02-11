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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية حسنبك بالضبعة.

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تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية حسنبك بالضبعة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


واستقبل مستشفى الضبعة ضحايا الحادث منهم جثة هامدة باسم الشحات ل.م.ع ٥٦سنة  إسكندرية.


كما استقبل المستشفى 15 مصابا وهم 
علي محمد حسين  37  سنة مطروح  يعانى كدمات متفرقة بالجسم وجرح بالراس
وائل ضيف الله خالد  ٤١ سنة مطروح  اشتباه كسر بالذراع الايمن وكدمات متفرقة بالجسم
محمد هاني عبدالجواد ٣١سنة  مطروح اشتباه نزيف بالبطن واشتباة كسر بالذراع والكتف الايمن والساق اليسري
محمود عامر عبدالغني ٣٠ سنة مطروح  كدمات شديدة بالركبة اليسري والظهر ووجرح بالفم
مينا جبريال 22 سنة سوهاج جرح بالراس واليد اليمني وكدمات بالجسم
محمد حامد عامر  ٣٠ سنة مطروح  اشتباه كسر بالذراع الايمن وكدمات متفرقة بالجسم اشتباه نزيف بالمخ والصدر
طارق كامل ابراهيم 32 سنة  الزقزيق اشتباه نزيف بالمخ والبطن 
محمود مسعد خليل ٢٨ سنة  مطروح جرح بالراس وكدمات متفرقه
ياسر عبدالعزيز عبدالجواد ٣٣ سنة مطروح اشتباه كسر بالكتف الايمن والركبة  والصدر والحوض
محمود حسين عبدالوهاب  ٣٥سنة مطروح اشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن اشتباه كسر بعظام الساعد اليسرب
ابراهيم عبدالباسط علي ٢٨سنة مطروح  اشتباه نزيف بالمخ والبطن 
عبدالرحمن سيد سالم ٢٤سنة مطروح  اشتباه نزيف بالمخ واشتباة كسر بالكتف
عاصي محمود عبدالكريم  33 سنة مطروح  اشتباهpcوااشتباه نزيف بالبطن 
نور الدين  مجدي صلاح الدين  ٢٢سنة  مطروح  اشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ
كريم ياسر حسين ٢٢ سنة مطروح اشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر.

 

تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

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