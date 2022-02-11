ضبط عامل لاتجاره في الهيروين بسوهاج

تمكنت مباحث المخدرات في سوهاج، من ضبط عامل اربعيني؛ لاتجاره في الهيروين، بقرية أولاد نصير في سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات إلى مباحث مكافحة المواد المُخدرة، مفادها إتجار “أحمد. ا. ج - 42 عامًا - عامل - من قرية أولاد نصير”، في المواد المخدرة وخاصة الهيروين، ويتخذ من مسكنة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المتهم أمكن ضبطه، وبحوزته 150 جرامًا من الهيروين ومبلغ مالي قدره 250 جنيهًا، وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن مطواه قرن غزال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.