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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاد البطل.. أول ظهور لـ ساديو ماني مع ليفربول بعد أمم إفريقيا.. فيديو

صلاح وماني - صورة
صلاح وماني - صورة أرشيفية

انتظم النجم السنغالي ساديو ماني في تدريبات ليفربول اليوم الجمعة، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2021، التي أقيمت في الكاميرون.

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وقاد ساديو ماني منتخب السنغال للتتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، الأحد الماضي، بعد الفوز على مصر بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول"فيديو قصير" لـ ساديو ماني قبل انطلاق مران اليوم، وكتب: "وها قد عاد بطل إفريقيا لتدريبات الريدز".

 

أرنولد: مواجهة صلاح وماني “تجربة مجنونة”:

 

على جانب آخر تحدث ألكسندر أرنولد ظهير أيمن فريق ليفربول، عن المواجهة المثيرة التي جمعت بين زميليه محمد صلاح وساديو ماني في نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وقال أرنولد في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لقد كانت تجربة مجنونة لأنه من النادر جدًا أن يكون لديك زميلان في الفريق في مواجهة بعضهما، من الواضح أولا وقبل كل شيء يجب علينا احترام شعور محمد صلاح، كانت الرحلة التي قطعها هو ومنتخب مصر إلى النهائي صعبة حقا، لقد قاتلوا وقاتلوا لكنهم خسروا في آخر محطة".

أضاف أرنولد: "المصريون فخورين بالمدى الذي وصلوا إليه في أمم إفريقيا ولكن من الواضح أنهم محبطون لعدم فوزهم باللقب".

تابع أرنولد: "بالنسبة لـ ساديو ماني ومنتخب السنغال، عليك فقط أن تبتسم، بعدما حدث في النهائي، ساديو أهدر ركلة جزاء ثم أصبح بطلا في النهاية، كانت القصة المثالية، ليست أقل مما يستحقه".

أشار: "لا أستطيع أن أقول كلمات جيدة كافية لوصف ساديو ماني إنه لاعب مميز، لكنه أولا وقبل كل شيء إنسان رائع، يبتسم دائمًا، وعلاقته بالجماهير رائعة، كما متواضع جدًا في نجاحه ولديه تصميم على التحسن".

اختتم أرنولد: "كنا جميعا فخورون بمن فاز بكأس أمم إفريقيا، لكن كان على أحد أن يخسر في النهاية".

ساديو ماني ليفربول السنغال مصر محمد صلاح ارنولد

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