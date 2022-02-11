قاذفات بي-52.. أمريكا ترسل طائرات قادرة على حمل قنابل نووية ببريطانيا| فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، إعلان القوات الجوية الأمريكية في أوروبا نشر مجموعة من قاذفاتها الاستراتيجية B-52H القادرة على حمل القنابل النووية في قاعدة "فيرفورد" ببريطانيا.

وأشارت القوات الجوية في بيان لها: "وصلت طائرات B-52H Stratofortress ومعدات الدعم وأفراد جناح القصف الخامس من قاعدة "مينوت" الجوية في نورث داكوتا إلى مطار "فيرفورد" ببريطانيا.

وأضافت: "المجموعة وصلت لأداء مهمة مخطط لها منذ فترة طويلة لقاذفات عملياتية كجزء من سلسلة منتظمة من المهام المشتركة للقيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية والقيادة الاستراتيجية الأمريكية".