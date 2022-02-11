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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في موسكو يعلن حل أزمة صادرات البرتقال إلى روسيا

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري

أعلن السفير نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا، نجاح جهود السفارة والمكتب التجاري التابع لها اليوم في تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية، وتتابع السفارة الآن مع السلطات الروسية المعنية والشركات المصرية ومجالس التصدير، عملية الإفراج عن الشحنات الموجودة في الموانئ، والتي كانت في انتظار دخول الأراضي الروسية.

جاء ذلك، بعد أن اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، أمس، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، إيرينا براجينا.

وشهد اللقاء، مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة، بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصري إلى روسيا.

وصرح السفير نزيه النجاري، بأن الاجتماع تضمن البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة. 

وأوضح السفير المصري، أنه تم تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصةً على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلديّن.

وأجرت السفارة في موسكو، عدة اتصالات، وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرانس، مع المسؤولين والمعنيين في القاهرة بصادرات البرتقال؛ لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسي.

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