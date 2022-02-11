المقرحي: الجماعة الإرهابية تحلل أموال مموليها بترويج الشائعات ضد مصر..فيديو

قال اللواء فاروق حافظ المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الوصول للحكم مرة أخرى للجماعة الإرهابية أصبح أمرا مستحيلا.

مؤكدا أنه "عشان يحللوا الفلوس اللي بياخدوها من الدول والمنظمات وأجهزة المخابرات المختلفة بيطلعوا بتقارير مضروبة تروج لشائعات مختلفة".

وأضاف المقرحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان “ الجماعة الإرهابية” تهدف لإسقاط الدولة والحصول على الحكم بأي طريقة والوصول إليه من خلال ترويج شائعات مختلفة وكاذبة.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الجماعة الإرهابية لا يحبون دائما الخير لمصر، مؤكدا أنه يجب النظر لما يفعلونه ويقولونه ونعلم أننا نسير في الطريق الصحيح.



