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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نلعب دورا حيويا فى نشر المعرفة والتميز في البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تحرص على الاهتمام بالبحث العلمى والباحثين وتنمية مهاراتهم، لذا يحرص مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان على تنظيم سلسلة ورش عمل افتراضية بنظام الأون لاين للنهوض بالبحث العلمي.

وأكدت منى فؤاد، أن هذه الدورات تهدف إلى إنشاء تقنية جديدة توفر ميزة تنافسية على المستوى الوطني والعالمي، لذا تلعب الجامعة دورا حيويا فى نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث.

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وأضافت نائب رئيس جامعة حلوان، أن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم العديد من ورش العمل بنظام الأون لاين عبر تطبيق zoom، بهدف دعم البحث العلمى وتنمية قدرات الباحثين وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا لرفع مكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية.

ويتم تنفيذ هذه الورش، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

جدير بالذكر أنه شاركت جامعة حلوان للمرة الثالثة في التنسيق  للاختبارات الفورية لمحو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وبالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية  بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا وبين الأستاذة نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة والأستاذ جمعة نصار مدير إدارة الهيئة بالموسكي والأزبكية. 
 

جامعة حلوان البحث العلمي الاهتمام بالبحث العلمى والباحثين للدراسات العليا والبحوث اخبار التعليم

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