20فبراير ..جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مهارات الاتصال

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة يومي الاحد والاثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

جدير بالذكر انه قد شاركت جامعة حلوان للمرة الثالثة في التنسيق للاختبارات الفورية لمحو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. ..

وبالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا وبين الأستاذة نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة والأستاذ جمعة نصار مدير إدارة الهيئة بالموسكي والأزبكية