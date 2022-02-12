حبس عصابة تزييف وترويج العملات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزييف وترويج العملات النقدية وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لوحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل عن مدى تزيفيها من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

وكانت تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف وترويج العملات النقدية وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بأنه عقب قيامه بعرض هاتفه المحمول للبيع عبر إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، تواصلت معه إحدى السيدات لشرائه مقابل مبلغ مالى، واتفقا على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية البيع وتحصل منها على المبلغ المالى المتفق عليه إلا أنه إكتشف فى وقت لاحق أن المبلغ المالى "مزور".



بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وأنها وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – مبالغ مالية "مقلدة").



وبمواجهتهما، اعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المُقلدة من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية .. بقصد إستخدامها فى إرتكاب وقائع النصب على المواطنين.



بتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير وتبين أنه (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته (عاطل – مقيم بذات العنوان) ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "مقلدة") ، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة من (عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية").. بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.



بإستهداف محل إقامة الأخير أمكن ضبطه ، وعثر بداخل مسكنه على (مبالغ مالية "مقلدة" – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماكينة طباعة – سكانر – هارد ديسك – 3 وحدة تخزين "فلاشة" – نماذج طباعة – 5 عبوات حبر ألوان).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزييف الأوراق المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.