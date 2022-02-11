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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

كوكسال بابا
كوكسال بابا

 

تصدر اسم  كوكسال  بابا ، التريند على محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، عقب ظهوره مع مطرب المهرجانات عمر كمال في دبي، الامر الذي أثار تساؤلات كثيرة من متابعي كوكسال.

 

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أنهى المطرب عمر كمال ، حالة التساؤلات التي دارت مؤخرًا عن ظهور كوكسال معه، موضحًا أن كوكسال يظهر معه في اغنيته التي سيطرحها قريبًا.

القزم الأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، يُدعى كوكسال بكتاسوغلو ، من مواليد 1975م، وُلد في ولاية طرابزون ، شرق تركيا ، بمرض وراثي  نادر يصيب البشر، يجعله يشبه الأطفال في الصوت وقصر القامة.

 


حياة كوكسال

قيل ان أشخاص بنفس الحالة المرضية لـ كوكسال، لا يعيشون أكثر من 34 إلى 40 عام، إلا انه يبلغ من العمر حاليًا 46 عام، ويمارس حياته بشكل طبيعي، حيث يمتلك مطعمًا في مدينة طرابزون في تركيا، ويعتبر هذا المكان الأكثر جذبًا للعبي النادي التركي «طرابزون».

لم يستسلم كوكسال لحياته الصعبة، والتحديات التي يمر بها، وتمكن من اعيش بطريقة ناجحة، والسعي في عدة مجالات، بالإضافة إلى ممارسته لرياضة الملاكمة منذ صغرة، وحصل على ألقاب محلية في رياضة الملاكمة.

بدأ كوكسال حياته الرياضية في سن العشرين، وتقاعد عن الملاكمة عام 2010، بعد حصوله على لقب الملاكمة التركية للشباب لمدة 3 سنوات.
شهرة كوكسال على السوشيال ميديا

ولمزيد حول التعرف على كوكسال بابا .. تابع الفيديو جراف التالي:

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