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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن المغربي يوقف فرنسيا من أصول عربية بمذكّرة صادرة عن الإنتربول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوقف عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية المغربية مواطنا فرنسيا من أصول تونسية، بموجب بطاقة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.

وأشارت مصادر أمنية، وفقًا لقناة “روسيا اليوم” إلى أنه "جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أوضحت عملية التأكد من قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أنه قيد البحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية".

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وأضافت: "المذكرة صدرت على خلفية تنفيذ حكم بالسجن صدر بحق المتهم لتورطه في ارتكاب عمليات عديدة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح عام 2017، علاوة على تحريض قاصرين على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي كانت تستهدف المحلات التجارية".

وأشارت المصادر إلى أنه "جرى حجز الموقوف احتياطيا تحت تدبير الحراسة، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بأمره"، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم إلى باريس.

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