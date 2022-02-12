5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في المغرب |صور

يضم السوق المغربي للسيارات العديد من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة الـ SUV الرياضية، وقرنتها الكروس اوفر، وفئة السيدان، والهاتشباك الشبابية التي تلقي اقبال كبيرة نسبة للعديد من المقاومات التي تنفرد بها تلك الفئة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات هاتشباك في المغرب لموديلات 2022.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في المغرب

1 – سوزوكي سويفت موديل 2022

زودت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، وتستمد السيارة أوامر التسارع عن طريق علبة تروس اوتوماتيكي الأداء خماسية السرعات، مع انطلاقة من نقطة السكون 0 حتى تصل لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 12.9 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 من 119.900 درهم حتى 149.900 درهم.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في المغرب

2 – سوزوكي بالينو موديل 2022

حصلت السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 على محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة من 139 الف درهم مغربي.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في المغرب

3 – كيا بيكانتو موديل 2022

تحتوي السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 على محرك 1200 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 84 حصانا، وعزم دوران يبلغ 122 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل لـ 161 كم/ساعة، وانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.7 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 بالسوق المغربي من 124 الف درهم حتى 173 الف درهم.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في المغرب

4 – كيا سيد موديل 2022

تضم السيارة كيا سيد موديل 2022 محرك 1000 سي سي تيربو بقوة 120 حصانا، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 160 حصانا، كما تقدم السيارة بمواصافت قياسية عالمية عبر محرك اخر بقوة 204 حصان سعة 1600 سي سي.

ويتراوح سعر السيارة كيا سيد موديل 2022 داخل السوق المغربي بين 250 الف و 283 الف درهم.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في المغرب

5 – هيونداي i20 موديل 2022

تستمد السيارة هيونداي i20 قوتها من محرك بسعة 1400 لتر MPI يضخ قوة 100 حصان مع 6000 لفة في الدقيقة، و134 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4000 لفة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4.040 مم، وبعرض يبلغ 1.775 مم، و 1.450 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.580 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 351 لتر.

وتبدأ أسعار السيارة داخل السوق المغربي بين 157.500 و 182 الف درهم.