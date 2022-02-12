بمشاركة 50 عارضا.. تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العسل المصري

أوضح محمود حسن، منسق عام مهرجان العسل المصري، تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة من فعاليات مهرجان العسل المصري.

وقال محمود حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن مهرجان العسل ينطلق هذا العام فى الإسكندرية بمشاركة 50 عارضا بهدف تعريف المواطن بأنواع العسل، ومنها عسل الينسون، والقمح، والمورينجا، وعسل الموالح.

وأضاف محمود حسن أن العسل لا يتم خلط أى مواد نهائيا عليه، ومنه حبة البركة الذى يقوم على أن النحل يرعى على نبات حبة البركة ولكن لا يتم خلطه بحبة البركة، أما اللون فيختلف من زهرة لأخرى وكل واحدة منها تعطى لونا وشكلا بالإضافة لقوام مختلف، منوها إلى أن "العسل المرمل" يكون علامة على جودة العسل الطبيعى.