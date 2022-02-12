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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد ضد النصر.. تاليسكا: طردي كارثة لم تحدث طوال تاريخي

تاليسكا
تاليسكا

وصف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر السعودي، طرده من مباراة فريقه أمام الاتحاد، أمس الجمعة، بالكارثة التي لم تحدث له سابقًا، طوال مسيرته في الملاعب.

وتعرض تاليسكا للطرد من قبل الإسباني خيسوس مانزانو حكم المباراة عند الدقيقة 57 ببطاقة حمراء مباشرة.

وكتب تاليسكا عبر حسابه على "إنستجرام": "أود أن أهنئ زملائي في الفريق الذين قاتلوا حتى النهاية، فقد لعبنا مباراة رائعة، وأود تهنئة حكم المباراة، فقد لعب أيضًا مباراة رائعة".
وتابع: "أولا تعرضنا لكارثة ركلة الجزاء، وثانيًا كارثة طردي، حيث أنه لم يتم طردي طوال مسيرتي أبدًا بهذه الطريقة وهذا الأمر أعدّه كارثة".

وأضاف: "كان واضحًا أننا لعبنا ضد كل شئ وضد كل شخص".

وتحمل تاليسكا، مسؤولية عودة النصر بعد الخسارة حيث قال: "المسؤولية تقع على عاتقي، وأعرف مدى أهميتي في النادي، إنها مسؤوليتي والمشجع الذي يدعمنا الآن، ولذلك دعونا نذهب معًا لأفضل ما في كرة القدم وليس كيف تبدأ وكيف تنتهي، حيث أننا ما زلنا نركز على هدفنا، وما حدث ليس شيئًا بالنسبة لكل من هو نصراوي".

وفاز اتحاد جدة على النصر بنتيجة 3-0، بملعب الجوهرة المشعة، ليعزز العميد صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال، وتوقف رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.

النصر السعودي اتحاد جدة تاليسكا الدوري السعودي الاتحاد ضد النصر

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