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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد التأمين يناقش الاحتياجات التأمينية لأصحاب المهن الحرة

صدى البلد

تطرق الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال نشرته الأسبوعية، إلى الاحتياجات التأمينية لأرباب المهن الحرة لحمايتهم من الأخطار التي قد تواجههم، ومن هذه الأخطار: “الإصابات الشخصية - تضرر العملاء - المشاكل التقنية”، حيث إن أرباب المهن الحرة يتحملون المسئولية الكاملة تجاه عملهم، لذا يعد التأمين ضرورياً لمن يعملون بتلك المهن  وتعتمد وثيقة التأمين على كل من  المهنة ونوع العمل الحر الذي يؤديه الشخص.

لكن هناك عددا قليلا من الوثائق التي يجب أن يمتلكها أي شخص ذو عمل حر من أجل حمايته من الاخطار أو الخسائر والدعاوى القضائية المكلفة التي قد تنشأ نتيجة بعض المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص ذو العمل الحر بشكل يومي.

وفيما يلى بعض وثائق التأمين الأكثر شيوعاً لأرباب المهن الحرة:

وثيقة تأمين المسئولية المهنية

تعتبر وثيقة المسئولية المهنية نوعا من التأمين مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة أو الخبرة لأطراف ثالثة، كما تعتبر أكثر وثيقة ذات صلة بأرباب المهن الحرة، وتعرف أيضا باسم "تغطية الأخطاء والسهو"، كما تساعد وثائق تأمين المسؤولية المهنية على تغطية المطالبات الناتجة عن خطأ أو سهو أو عدم اتباع شروط عقد، والتي ينشأ عنها ضرر مالي أو جسدي للعميل بسبب الإهمال.

وثيقة تأمين المسئولية العامة

 تعتبر من الوثائق التي يشتريها معظم أرباب الأعمال والتي تغطي المخاطر التالية: “إصابات العملاء الجسدية- تلف ممتلكات الطرف الثالث - والناتج عن أسباب لا ترجع للخطأ المهني”.

وثائق التأمين الصحي والعجز

تعتبر هذه الوثائق ذات أهمية، وذلك لأنهم يعملون لحسابهم الخاص وليس لديهم من يوفر لهم تأمينًا صحيًا أو أي نوع من خطط مزايا الموظفين، لذا تعد الرعاية الصحية مصدر قلق كبيرا بالنسبة لأرباب المهن الحرة.

وثيقة تأمين انقطاع الأعمال

تدعم هذه الوثيقة  الشخص المؤمن عليه في حالة انقطاع الدخل الناتج عن تلف الممتلكات. 

وثيقة التأمين على الممتلكات التجارية

ومن الأهمية شراء هذه الوثيقة للتأكد من حماية جميع الممتلكات المتعلقة بالعمل، حيث إنها تغطى تكلفة إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تضررت نتيجة لحريق أو سطو أو أي حدث آخر غير متوقع مغطى بالوثيقة.

وثيقة تأمين المسئولية الإعلامية

قد تواجه الشركات التي تقدم وتنشر محتوى إعلاميا - وذلك يتضمن بشكل عام الإعلاميين، والمذيعين، والناشرين، والموزعين - مطالبات ناتجة عن التشهير أو انتهاك حقوق النشر أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة، وفي هذه الحالة تغطي وثيقة تأمين المسئولية الإعلامية التعويض والتكاليف القانونية.

ويحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على دعــم وتطويــر ســوق التأميــن المصــري، وذلــك بمحاولــة إطــلاع الســوق علــى الاتجاهــات العالميـة الحديثـة فيمـا يتعلـق بالمنتجـات التأمينيـة والتـي يمكـن تطبيق بعضهــا فــي الســوق المصــرية، و مــن الضروريــات الحتميــة ابتــكار منتجــات تأمينيــة جديــدة تســاعد شــركة التأميــن علــى كســب ميــزة تنافســية، مما يؤدى إلى زيــادة معــدلات النمــو بمحفظــة أقســاطها مــن أجــل تحقيــق أهــم هــدف وهــو الاســتمرارية والبقــاء فــي ظــل التقلبــات الاقتصاديــة.

لــذا أوصى الاتحــاد بدراســة طبيعة الأخطار التي تواجه أصحاب المهن الحرة ومدى ملاءمــة هــذه التغطيــات العالمية لطبيعــة الســوق المصــرية، والطلــب علــى خدمــات التأميــن بــه والاســتفادة مــن التجــارب العالميــة فــي هــذا الصــدد.

الاتحاد المصري معدلات النمو الرعاية الصحية الاتحاد المصري للتأمين حقوق النشر وثيقة التأمين

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