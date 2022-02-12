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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة مستجدات كورونا.. وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يجتمع بمديري العزل في المستشفيات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا اليوم "السبت" بقاعة الاجتماعات مع مديري أقسام العزل بالمستشفيات ورؤساء أقسام الرعايات الخاصة بالعزل لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمستشفيات ومناقشة المعوقات التى تؤثر على سير العمل، بحضور مدير عام الطب العلاجي. 

جاء ذلك في اطار جهود وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وايماءا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع معدلات الإصابة بفيروس كورونا ونسب تردد المواطنين المشتبه باصابتهم على المستشفيات وكذلك نسبة اشغال الأسرة بالاقسام الداخلية والرعايات المركزة. 

وناقش  تطبيق التحديث الأخير لبرتوكولات العلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا وانعقاد اللجان العلمية لمتابعة الحالات والتدريب. 

 كما ناقش بعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية من الوزارة ومرورات الطب العلاجي بالمديرية على المستشفيات للوقوف على أوجه القصور ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على سير العمل تفاديا لحدوث أي وفيات ناتجة عن اي خطأ في تقييم الحالات.

وشدد على تكثيف مرور اللجان العلمية على جميع المستشفيات واستمرار تفعيل غرفة عمليات متابعة حالات كورونا بكامل تشكيلها للعمل 24 ساعة حيث تقوم الغرفه بمتابعة جميع أعمال التشغيل الطبى بجميع المستشفيات و التنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة لتوزيع الحالات بينها طبقا لنسب الاشغال و تقييم الحالات والتأكد من توافر الاطقم الطبيه والاكسجين والأدوية والمستلزمات واتخاذ اللازم فورا لدعم المستشفيات.

وأشار  إلى ضرورة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى وأهمية المرور الدوري على الاقسام الداخلية والرعايات المركزة لمراجعة وتقييم موقف الاكسجين والتأكد من سلامة شبكات الغاز الطبية والوصلات.

 كما أكد على ضرورة تأمين جميع المستشفيات بأرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للأكسجين الطبي وتوافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة. 

 ووجه برفع معدلات الزيارات المنزلية والاتصالات التليفونية من قبل الفرق الطبية لمتابعة مرضى العزل المنزلي والاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للمرضى بصفة دورية ومتابعة المخالطين لهم حيث يسهم ذلك بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم الخدمات العلاجيه في الوقت المناسب، مؤكدا على ضرورة التسجيل علي منظومة co trace بصورة دورية.

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الدقهلية فيروس كورونا المستجد المعوقات العزل المنزل الاصابة بفيروس كورونا

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