أروع المعابد المصرية.. مصطفى وزيري يتحدث عن محتويات معبد دندرة

تحدث مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن معبد دندرة، قائلا: معبد دندرة يعد واحد من أجمل وأروع المعابد المصرية الذي تم بناءه في الفترة اليونانية الرومانية.



وأضاف "مصطفى وزيري" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، كلمة ندرة تعني في اللغة المصرية القديمة "معبد الآلهة"، وهو المعبد المخصص للآلهة حتحور، ربة الجمال والموسيقى والأمومة، متابعا: تم اكتشاف عدد من السراديب الجيدة داخل المعبد في عام 2020.



واسترسل: ترميم المعبد يتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، و بأيادي مصرية خالصة، متابعا: عملية الترميم شملت الغرف الداخلية.

ولفت إلى أن المعبد يحتوى على بيت الولادة ومستشفى و بحيرة مقدسة "حمام كليوبترا"، بالإضافة إلى العديد من النقوش والألوان الجديدة والمبهرة.