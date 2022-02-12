في ظل جائحة كورونا.. شاهد|دينا أبو السعود توضح أهمية الفيتامينات لتقوية المناعة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن الفيتامينات بصفة عامة تعمل على تقوية صحة الإنسان، وتدعم مناعته، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا، لذلك فهي تعمل على مهاجمة أي بكتيريا أو فيروسات تدخل الجسم.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب دعم طاقة الجسم بتناول هذه الفيتامينات لتجنب الخمول والكسل، مضيفة أن الفيتامينات مهمة أيضاً لتكوين خلايا الدم وكفاءته.

وشددت المستشار الطبي لشركة Bio naturals، على ضرورة تناول المكمل الغذائي "ELP Multivit" والذي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وهي بدورها تحافظ على صحة البشرة والشعر كما تعمل على تحسين التركيز لدى السيدات.

وتابعت دينا أبو السعود أن أنه لا يمكن الوقاية من فقر الدم الوراثي، مثل: الثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي أما فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، أو فيتامين بـ 12، أو حمض الفوليك يمكن الوقاية منه من خلال الإجراءات مثل تناول المكملات الغذائية مثل " ELP Multivit".