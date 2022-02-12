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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«محلية النواب»: تعديلات قانون الإيجار القديم تحقق التوازن بين استقرار المستأجر وحقوق المالك

الإيجار القديم
الإيجار القديم

كشف  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل أول اجتماع للجنة الحكومية البرلمانية التي تم تشكيلها لفتح قضية الايجار القديم، قائلا في بداية حديثه:" اشكر وزير العدل عمرو مروان لاستضافة هذا الاجتماع والذي جاء بحضور بين وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء".

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وتابع السجيني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :" بالنسبة للحضور البرلماني كان يوجد المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية،  والمستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب عبدالله عصر واللواء خالد سعيد .

وبعث السجيني  رسالة طمأنة للمواطنين، موضحا أن الاجتماع شهد إثراء كبيرا فى الأفكار الفنية والتدبر السياسي والمراجعات القانونية للتشريعات المنظمة والأحكام الدستورية الصادرة، مشيرا إلى الارادة الحقيقية لجميع الأطراف من أجل المساهمة في حل ملف الإيجار القديم وإحداث التوازن بين استقرار وسكينة المستأجرين بفئاتهم وحقوق الملاك المستحقة.


وقال النائب أحمد السجيني: " بطمأن الستأجرين والملاك في الوحدات السكنية، حيث انه سوف يتم احترام الأحكام الدستورية .. وبالنسبة للملاك سيكون هناك حلول مرضية لهم مرضيا لهم .
 


واختتم رئيس محلية النواب حدبثه قائلا:" تم رفع الجلسة لمدة 15 يوم من أجل عمل مهلة لصياغة الرؤى والمبادئ التي تم طرحها في الاجتماع من قبل مستشارين ومختصين في هذا الأمر ".
 

مجلس الوزراء التنمية المحلية مجلس النواب الوحدات السكنية وزير العدل صدى البلد

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