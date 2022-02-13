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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صيدلة حلوان تحصل على جائزة برنامج «التميز» العلمي.. فيديو

كلية صيدلة حلوان
كلية صيدلة حلوان

قال الدكتور سامح سرور ، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان ، تعقيبا على حصول الكلية على جائزة برنامج " التميز العلمي " ، إن البرنامج يتبع لمبادرة انشأها " بنك المعرفة " بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ لتطوير الطب في مصر، وهو ما دفع لتغير لوائح التدريس في كلية الصيدلية .

وأضاف الدكتور سامح سرور ، عبر مكالمة فيديو لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي "، أن تطوير التعليم الصيدلي شمل التطبيق ، وليس فقط تغير اللوائح ، ومن هنا اطلقت مبادرة " بنك المعرفة " مع عدد من الخبراء الأجانب .

وتابع  "سرور" ، أن مدة التدريب في البرنامج استمرت 8 شهور ، والبرنامج كان من أشراف أطباء في أمريكا، وبناء على ذلك تم تقيم الكلية ، وحصلت على أفضل مشاركة في التجربة .

ولفت " سرور " إلى أن الجامعات المصرية المشاركة كانت نتيجتها متقاربة ، موضحا أن ردود الأفعال حول التعليم الصيدلي كانت جيدة.

وأردف "سرور" ، أن البرنامج دفع الكلية في التفكير في اعتماد البرامج التابعة لها ، حتى تستطيع أن تكون على مستوى المنافسة في سوق العمل" . 
 

صيدله حلوان مسابقة بنك المعرفة توك شو الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان برنامج التميز العلمي

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