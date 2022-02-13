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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

430 ألف رسالة ..التنمية المحلية تتلقى بلاغات المواطنين عبر صوتك مسموع

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

تتلقي مبادرة صوتك مسموع ، لحل شكاوى المواطنين وغرفة العمليات ،  بلاغات المواطنين بشان التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات. 

وكشف نتائج التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن نتائج عمل المبادرة خلال شهر يناير والتى شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم ، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقى وصوتهم مسموع بالفعل .

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شعراوي: «صوتك مسموع» تلقت 81 ألف شكوى تم حلها بنسبة 96.6%

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التنمية المحلية : تحميل المتعدي على الأرض الزراعية نفقات الإزالة

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات استقبلت حتى 5فبراير أكثر من 430 ألف رسالة عبر كافة وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل، وتضمنت الرسائل 81 ألف شكوى، نجحت المبادرة في حل عدد 78,4 ألف شكوى بنسبة 96,6% وجار حل 572 شكوى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والإستماع إلى مطالبهم وشكاوهم ومشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها علي الفور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضا المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر يناير  ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1476 شكوى ، ويليها الإشغالات 892 شكوى ، ثم مخالفات البناء 110  شكوى ، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 82 شكوى ، والفساد 9 شكاوى  والتي تم احالتها جميعاً إلي الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلي الشكاوي التي تلقتها المبادرة بشأن مبادرة "حياة كريمة" والتي بلغ عددها 40 شكوى .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يعد دليلاً على ثقة المواطنين بـ«صوتك مسموع» نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى وسرعة حلها، بالإضافة إلي اختلاف المبادرة عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوي المواطنين، نظراً لاعتمادها علي أبسط الطرق غير التقليدية لتلقي الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك وواتس آب للتيسير علي المواطن وسرعة الاستجابة لشكواه.

وتتلقي مبادرة صوتك مسموع شكاوي المواطنين، عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني   [email protected] .

التنمية المحلية بلاغات المواطنين التعديات على أملاك الدولة صوتك مسموع

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التنمية المحلية: زيادة عدد المتعاملين مع صوتك مسموع يعكس ثقة المواطنين .. 430 ألف رسالة منها 81 ألف شكوى تم حلها بنسبة 96,6% .. 1476 بلاغ عن القمامة .. و110 عن مخالفات البناء خلال يناير

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