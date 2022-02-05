شعراوي: «صوتك مسموع» تلقت 81 ألف شكوى تم حلها بنسبة 96.6%

منذ انطلاقها..

استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نتائج التقرير الذى تلقاه عن نتائج عمل مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر يناير، والتى شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكاواهم والتعامل معها بكل جدية، مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقى وصوتهم مسموع بالفعل.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادة تعد أحد أهم الملفات المهمة التى يحرص على متابعتها يومياً ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة لما لها من دور هام في جعل المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً في منظومة محاربة الفساد والإهمال، وإهدار موارد الدولة، ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التي تقوم بها، وإعطاء المواطن الحق في تقديم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.

مبادرة صوتك مسموع

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات استقبلت حتى الآن أكثر من 430 ألف رسالة عبر جميع وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على “فيس بوك” أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل، وتضمنت الرسائل 81 ألف شكوى، نجحت المبادرة في حل 78,4 ألف شكوى بنسبة 96,6% وجار حل 572 شكوى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى مطالبهم وشكاوهم ومشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها على الفور، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضا المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر يناير ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1476 شكوى، وتليها الإشغالات 892 شكوى، ثم مخالفات البناء 110 شكاوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 82 شكوى، والفساد 9 شكاوى، والتي تمت إحالتها جميعاً إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى الشكاوي التي تلقتها المبادرة بشأن مبادرة "حياة كريمة" والتي بلغ عددها 40 شكوى.



وذكر اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الإستجابة والرد عليها، لافتاً إلى أن خدمة واتس آب تلقت خلال شهر يناير حوالي 11 ألف رسالة منها 2181 شكوى تم حل 1747 شكوى بنسبة 80% وجار حل 434 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على موقع “فيسبوك” والتي يتابعها أكثر من 69 ألف شخص، 405 شكاوى تم حلها بنسبة 68,9%، أما البريد الإلكتروني للمبادرة فاستقبل 23 شكوى، كما تلقى الخط الساخن 494 اتصالاً تليفونياً من المواطنين تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوي التي ترد إلى المبادرة.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يعد دليلاً على ثقة المواطنين بـ«صوتك مسموع» نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى وسرعة حلها، بالإضافة إلي اختلاف المبادرة عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوي المواطنين، نظراً لاعتمادها على أبسط الطرق غير التقليدية لتلقي الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “فيس بوك” وواتس آب للتيسير على المواطن وسرعة الاستجابة لشكواه.

ولفت اللواء شعراوي، إلى أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التي تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم بها، مشيرا إلى أنَّ المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات ميدانية للتأكد من حل جميع الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى، واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك، مشيراً إلى أن فرق عمل المبادرة في المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة على جميع المستويات المحلية يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي بذلتها فرق عمل المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين، مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوي والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات للوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكتروني [email protected]