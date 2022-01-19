صوتك مسموع: مواطن شكا من مزرعة دواجن بعقار سكني واكتشفنا عشة فراخ فيها 4 فرخات|فيديو

أغرب شكاوى المبادرة

كشف مصطفى عبد المجيد، رئيس الادارة المركزية لخدمة المواطنين بوزارة التنمية المحلية ومشرف مبادرة صوتك مسموع عن أطرف الشكاوى وأصعب الشكاوى التى وردت للمبادرة منذ بداية المبادرة على مدار 3 سنوات.

وقال عبدالمجيد: في احدى المرات جاءت شكوى من احدى المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور يشكو من وجود مزرعة دواجن كبيرة فوق سطح أحد العقارات الذي يقيم فيه وصاحبها يقيم إقامة كاملة هناك ويشكو المواطنون من الرائحة وببحث الشكوى وتم اكتشاف عشة فراخ بها 4 فرخات وهذا كان موفقا طريفا .



وأضاف عبدالمجيد خلال حواره لـ"صدى البلد"، انه في احدى المرات وردت شكوى أخرى من احد المواطنين بوجود شارع في حى حدائق القبة ممنوع فيه مرور المواطنين بسبب وجود عدد كبير من الكلاب في هذا الشارع وممنوع مواطن يدخل فيه وبالفعل تعاملنا مع الشكوى وقامت الادارة البيطرية بالتعامل مع الموقف وتم اعطاء الكلاب التطعيم وتم التخلص من الكلاب وفتح الشارع.

مبادرة صوتك مسموع



وعن اصعب الشكاوى التى تعاملت مبادرة صوتك مسموع أكد أنه كانت هناك شكوى للقمامة حيث يوجد منزل يتم رمى القمامة بداخلة لمدة 40 سنة وكان هناك تلال من القمامة وصلت لـ 158 طناً قمامة وتم رفع القمامة لمدة شهر بالمعدات الخاصة بالمحافظة وتم حل الشكوى، بالاضافة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بالاشغالات من مقاه ونواد ليلية.

و طالب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم الى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة ، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع" ، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية.