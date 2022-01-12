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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انفوجراف | مبادرة صوتك مسموع تستجيب لـ75,9 ألف شكوى حتى ديسمبر الماضي

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن الرسائل والشكاوي التى تلقتها مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها وحتى ديسمبر الماضى..

-  تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر  2018 عدد 416 ألفا و 638 رسالة.
-  تضمنت 78 ألفا و 457 شكوى تم حل 75,9 ألف منها بنسبة 96,7% .
-تلقى المبادرة أكثر من 10,5 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر 2021 ,
- الرسائل اشتملت على 1810 شكوى ، تم الرد على 1378 شكوى منها بنسبة 77% ، وجارى حل 423 شكوى.
-الشكاوى الخاصة بالقمامة بلغت 1009 شكاوى.
-شكاوى الإشغالات بلغت 631 شكوى. 
-مخالفات البناء بلغت 87 شكوى.
- شكاوى التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 54 شكوى .
-5 شكاوى عن الفساد إضافة ألى 24 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة .  
-تلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضى عدد 8136 رسالة عن طريق الوتس اب تضمنت 1505 شكاوى تم حل 1185 شكوى منها بنسبة 79% ،جارى حل 320 شكوى.
-تلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 2144 رسالة من المواطنين تضمنت 274 شكوى تم حل 184 شكوى منها بنسبة 67% وجارى حل 90 شكوى.
- تلقت عبر البريد الإلكترونى عدد 223 رسالة تضمنت 31 شكوى تم حل 18 شكوى منها بنسبة 58% وجار حل 13 شكوى.
- اكثر المحافظات للشكاوي محافظة القاهرة ، ثم الجيزة والإسكندرية  واقل المحافظات من الوادي الجديد والاقصر والبحر الأحمر . 
- أكثر المحافظات استجابة لحل الشكاوي محافظة القاهرة واقل المحافظات البحر الأحمر.  

و طالب اللواء محمود شعراوى المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم الى المبادرة  عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم  والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم  على الخدمات المقدمة ، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع" ، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]

انفوجراف صوتك مسموع ديسمبر وزارة التنمية المحلية

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