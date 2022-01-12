انفوجراف | مبادرة صوتك مسموع تستجيب لـ75,9 ألف شكوى حتى ديسمبر الماضي

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن الرسائل والشكاوي التى تلقتها مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها وحتى ديسمبر الماضى..

- تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 عدد 416 ألفا و 638 رسالة.

- تضمنت 78 ألفا و 457 شكوى تم حل 75,9 ألف منها بنسبة 96,7% .

-تلقى المبادرة أكثر من 10,5 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر 2021 ,

- الرسائل اشتملت على 1810 شكوى ، تم الرد على 1378 شكوى منها بنسبة 77% ، وجارى حل 423 شكوى.

-الشكاوى الخاصة بالقمامة بلغت 1009 شكاوى.

-شكاوى الإشغالات بلغت 631 شكوى.

-مخالفات البناء بلغت 87 شكوى.

- شكاوى التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 54 شكوى .

-5 شكاوى عن الفساد إضافة ألى 24 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة .

-تلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضى عدد 8136 رسالة عن طريق الوتس اب تضمنت 1505 شكاوى تم حل 1185 شكوى منها بنسبة 79% ،جارى حل 320 شكوى.

-تلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 2144 رسالة من المواطنين تضمنت 274 شكوى تم حل 184 شكوى منها بنسبة 67% وجارى حل 90 شكوى.

- تلقت عبر البريد الإلكترونى عدد 223 رسالة تضمنت 31 شكوى تم حل 18 شكوى منها بنسبة 58% وجار حل 13 شكوى.

- اكثر المحافظات للشكاوي محافظة القاهرة ، ثم الجيزة والإسكندرية واقل المحافظات من الوادي الجديد والاقصر والبحر الأحمر .

- أكثر المحافظات استجابة لحل الشكاوي محافظة القاهرة واقل المحافظات البحر الأحمر.

و طالب اللواء محمود شعراوى المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم الى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة ، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع" ، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]