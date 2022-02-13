نيفين جامع : مصر في المرتبة 22 بمجال تدوير المخلفات

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن مضاعفة أعمال إعادة تدوير المخلفات مهم جدا للقضاء على هذه المشكلة، لافته إلى أن حجم المخلفات بمصر يبلغ 90 مليون طن سنويا.

وأشارت إلى أن مصانع بريق لإعادة تدوير المخلفات استطاعت مضاعفة حجم انتاجها من 30 إلى 60 ألف طن سنويا وهو ما يمثل طفرة كبيرة فى هذا المجال.



وقالت الوزيرة - فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها المهندس وليد درويش مستشار الوزيرة للاستشارات البيئية ان

قانون 202 لسنة 2020 للمخلفات البيئية يتحدث عن مجموعة من الأمور الهامة التى تشدد على أهمية المحافظة على البيئة مشيرا الى ان ترتيب مصر فى مجال تدوير المخلفات فى المرتبة 22 بناء على مؤشر التدوير.

من جانبها شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - خلال المؤتمر الذى عقدته مجموعة بريق لإعادة تدوير المخلفات للاحتفالات بمضاعفة حجم إنتاجها من المخلفات لأول مرة بمصر - ان إعادة تدوير المخلفات يحافظ على البيئة و يصب فى صميم أهدافنا التى نسعى للعمل عليها وسوف نقدم حوافز للشركات التى تعزز هذا الاتجاه فى مجال المخلفات لديها وأكدت فى كلمتها التى القاها نيابة عنها المهندس طارق العربى رئيس جهاز المخلفات بالوزارة انه مع صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وصدور اللائحة التنفيذية له منذ اسبوعين اصبحت الأمور فى هذا المجال لها وضع قانونى تساعدنا فى الحد من المخلفات وتشجيع عمليات إعادة التدوير وهناك جهود فى مجال إعادة التدوير للحفاظ على البيئة خاصة والقانون أكد على موضوع تدوير المخلفات ولدينا شركات كبرى فى مجال اعادة التدوير

واوضح المهندس محمد عباس رئيس مجلس إدارة بريق ان الإتجاه الحديث للبيزنس فى العالم يركز على إعادة تدوير المخلفات مشيرا الى ان الشركات العالمية الكبرى باتت تأخذ هذا الملف بجدية ومن لم ينظر إليه بجدية تكون كلفتهم عالية جدا وتقع عليهم غرامات باهظة مشددا على أن اهم شئ هى الأرض التى نحيا عليها وهى ملك لكل الأجيال ويجب علينا الحفاظ عليها.



وقال المهندس محمد عباس رئيس مجلس إدارة بريق ، نحن نرى اننا نستطيع المساهمة فى تحسين البيئة بالعديد من الطرق والاساليب الحديثة مؤكدا أن مشروع إعادة تدوير المخلفات فى مصر بهذا الحجم مهم جدا ونطمح لنكون من اقوى المؤسسات فى هذا المجال .



وقال نحن نسعى للتعاون مع القارة الأفريقية وننقل تجاربنا فى افريقيا ونساعدهم فى مجال إعادة التدوير لجعل الناس تعيش فى بيئة نظيفة .



وأكد المهندس مصطفى خيرت رئيس مجلس إدارة انتظروا لاسترداد الموارد والرئيس التنفيذى لبريق ان هذه التجربة التى نطبقها فى السوق المحلى لإعادة التدوير سوف نخرج بها إلى الخارج لتطبيقها فى الكثير من الدول الافريقية .



وحذر المهندس أحمد نبيل رئيس قطاع التنمية المستدامة من أن حجم استهلاك مصر من الزجاجات البلاستيك يقدر بنحو 13 مليار زجاجة سنويا وهذا العدد إذا القى - على سبيل المثال- فى النيل فإنه كفيل بتغطية النهر بالكامل ولهذا نحن نحاول إعادة التدوير للحفاظ على البيئة ومنع التعدى على النيل والحياة بصفة عامة.



وأشار المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للبتروكيماوبات إن هذا المشروع يخدم البلد والصناعة ويزيد من حجم الصادرات المصرية مؤكدا أن ضخ استثمارات فى هذا المشروع يعود بالعديد من المزايا على الاقتصاد أهمها تشغيل عمالة والمحافظة على البيئة.