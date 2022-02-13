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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعادة انتخابه.. رئيس ألمانيا يحذر بوتين من غزو أوكرانيا

بعد إعادة انتخابه..
بعد إعادة انتخابه.. رئيس ألمانيا يحذر بوتين من غزو أوكرانيا

في أول تصريح بعد إعادة انتخابه، قال رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، إن روسيا ستواجه عقوبات غربية "فورية" إذا غزت أوكرانيا.

 

وأضاف شتاينماير: "حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا خطر محدق"، وتابع: "أدعو بوتين لاختيار طريق السلام".

 

وأعادت الجمعية الاتحادية الألمانية، اليوم الأحد، انتخاب شتاينماير رئيسا للبلاد، لولاية ثانية تستمر 5 سنوات.

 

وحظي ترشيح شتاينماير بدعم كل من أحزاب الائتلاف الحاكم وكتلة المعارضة المكونة من الاتحادات الاجتماعية الديمقراطية والمسيحية.

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وشغل شتاينماير، الديمقراطي الاشتراكي، البالغ من العمر 66 عاماً، منصب وزير الخارجية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل تخليه عن هذا الدور وتوليه منذ عام 2017 منصب رئيس ألمانيا، الذي يُعد فخرياً إلى حد كبير.

وفي وقت سابق، حذر مسئولون كبار في ألمانيا، من أن التصعيد العسكري الحالي حول أوكرانيا قد يتحول إلى حرب واسعة الناطق تشمل أوروبا برمتها.

وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني، روبرت هابيك: "ربما نقف على وشك حرب في أوروبا، مع جيوش ودبابات تواجه بعضها البعض. إنه أمر مزعج وخطير تماما".

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