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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الغزو الروسي المحتمل.. أوكرانيا: لا مبرر من إغلاق المجال الجوي

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني، إن بلاده لا ترى أي مبرر من إغلاق مجالها الجوي وسط التصعيد مع روسيا

وأضاف بودولاك لوكالة "رويترز" للأنباء أن "النقطة الأهم الآن هي أن أوكرانيا نفسها لا ترى أي جدوى من إغلاق المجال الجوي. هذا هراء. وفي رأيي يشبه نوعا من الحصار الجزئي".

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وجاءت تصريحات مستشار الرئيس في وقت أفاد فيه موقع “Strana.ua” الأوكراني بأن المجال الجوي للبلاد سيكون مغلقا عمليا أمام حركة الطيران اعتبارا من غد الاثنين بمبادرة من شركات التأمين الغربية بسبب المخاوف من تعرض كييف لغزو روسي وشيك، وهو ما نفته موسكو مرارا وتكرارا.

وكانت وكالة "تاس" الروسية نقلت في وقت سابق عن أليكسي جونشارينكو عضو برلمان أوكرانيا عن كتلة "التضامن الأوروبي"، أنه من المرجح أن يتم تعليق الخدمة الجوية فوق البلاد بدءًا من غد الاثنين.

وأضاف جونشارينكو أن "واحدة من أكبر شركات التأمين البريطانية أصدرت بالفعل إشعارات بأن يتم تعليق تأمين الطائرات المدنية في المجال الجوي الأوكراني بدءًا من غدا الاثنين في تمام الساعة 14:00 بتوقيت لندن".

وأشار إلى أن أصحاب الطائرات المستأجرة يمنعون طائراتهم بالفعل من دخول المجال الجوي الأوكراني.

وكانت طائرة تابعة لشركة الطيران الأوكرانية “SkyUp” متوجهة إلى مطار كييف، اضطرت إلى الهبوط في عاصمة مولدوفا، كيشينيوف، بعد أن منعها مؤجر غربي من دخول مجال أوكرانيا الجوي.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الشركة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إن الطرف الثاني في عقد التأجير التمويلي ("ليزينج")، وهو مقيم في إيرلندا، أبلغها أمس برفضه دخول الرحلة رقم PQ0902 (المتوجهة من جزر ماديرا البرتغالية إلى مطار بوريسبول قرب كييف) في مجال أوكرانيا الجوي.

وأضاف البيان أن صاحب الطائرة، على الرغم من جهود الشركة وإبداء الجهات الحكومية الأوكرانية استعدادها لمناقشة هذه المسألة مع المؤجر، رفض السماح للطائرة بدخول أجواء أوكرانيا، وذلك أثناء تنفيذ الطائرة هذه الرحلة.

وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت من التوصل إلى اتفاق أتاح للطائرة الهبوط في مطار كيشينيوف، وهو أقرب مطار دولي من حدود أوكرانيا، وتنظيم نقل الركاب إلى كييف بالتنسيق مع السفارة الأوكرانية في مولدوفا.

أوكرانيا غزو روسي روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا المجال الجوي لأوكرانيا

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